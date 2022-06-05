В Кировской области представители МСП могут взять кредит со сниженной ставкой

Займ можно взять в размере до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области предприниматели сейчас могут взять кредиты с пониженной ставкой. Об этом сообщили в правительстве региона.

Такую возможность предоставят представителям малого и среднего бизнеса для реализации приоритетных проектов на территории моногородов.

- Ставка стала меньше на 1,5% в связи со снижением ключевой ставки Центробанка, - пояснили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Займ можно взять в размере до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. Процентная ставка при этом будет от 5,5% до 9% годовых. Денежные средства можно потратить на покупку основных фондов либо на пополнение оборотных средств.

Отметим, что по стандартным заемным продуктам процентная ставка составляет от 10,5% до 11% годовых. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Предприниматели из моногородов по всем интересующим вопросам могут обратиться в КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» (г. Киров, ул. Комсомольская, 10) или по телефону: 8 (8332) 22-10-77, e-mail: armko43@mail.ru.