Кировчане залезли в кафе и магазин за едой и алкоголем

Сотрудники передали подозреваемых сотрудникам полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на днях в шесть утра на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал от охранно-пожарной сигнализации кафе на улице Чапаева. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что замок запасного выхода сломан и дверь открыта.

В здании обнаружили мужчину с вещами, которые ему не принадлежали: куртка, телефон и две бутылки спиртного. Подозреваемого доставили в УМВД по городу Кирову.

В тот же день около 9 часов вечера сработала охранно-пожарная сигнализация в магазине, расположенном в районе Федяковского кладбища. П

Прибывший на место экипаж Росгвардии обнаружил разбитое окно. По записям видеокамер установили подозреваемого. Гражданина, предположительно причастного к проникновению на охраняемый объект, обнаружили в ближайшее лесочке.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая обнаружила у задержанного похищенные из охраняемого объекта вещи - спиртное и продукты. Мужчину передали сотрудникам полиции.