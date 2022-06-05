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Общество5 июня 2022 8:39

Более 40 тысяч жителей Кировской области не смогут поехать на отдых, не погасив долги

Почти 5,3 тысячи не платили алименты
Алина Сашина
Увидеть красоты зарубежных курортов смогу не все рвущиеся на отдых кировчане.

Увидеть красоты зарубежных курортов смогу не все рвущиеся на отдых кировчане.

Фото: Сергей ЕФИМОВ

Ограничение права выезда должников за пределы РФ по-прежнему существует. Об этом напомнили управлении службы судебных приставов по Кировской области.

Так, в ведомстве рассказали о жителе областного центра, который был должником по непогашенному кредиту. В его уплату удерживали определенные суммы из его зарплаты. Но в первый летний день кировчанин осознал, что не сможет поехать на отдых, пока не погасит задолженность полностью. И он сразу выплатил всю сумму долга, а также и исполнительский сбор, назначенный в качестве штрафной санкции.

Служба судебных приставов напоминает: чтобы поехать на отдых в сезон отпусков, оплатить все долги следует немедленно. Квитанцию об оплате долга нужно предъявить судебному приставу-исполнителю, который вынесет постановление об отмене запрета на выезд.

Отметим, что за пять месяцев 2022 года в Кировской области вынесли более 40 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. Из них почти 5,3 тысячи - в отношении должников по алиментам.