Более 40 тысяч жителей Кировской области не смогут поехать на отдых, не погасив долги

Увидеть красоты зарубежных курортов смогу не все рвущиеся на отдых кировчане. Фото: Сергей ЕФИМОВ

Ограничение права выезда должников за пределы РФ по-прежнему существует. Об этом напомнили управлении службы судебных приставов по Кировской области.

Так, в ведомстве рассказали о жителе областного центра, который был должником по непогашенному кредиту. В его уплату удерживали определенные суммы из его зарплаты. Но в первый летний день кировчанин осознал, что не сможет поехать на отдых, пока не погасит задолженность полностью. И он сразу выплатил всю сумму долга, а также и исполнительский сбор, назначенный в качестве штрафной санкции.

Служба судебных приставов напоминает: чтобы поехать на отдых в сезон отпусков, оплатить все долги следует немедленно. Квитанцию об оплате долга нужно предъявить судебному приставу-исполнителю, который вынесет постановление об отмене запрета на выезд.

Отметим, что за пять месяцев 2022 года в Кировской области вынесли более 40 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. Из них почти 5,3 тысячи - в отношении должников по алиментам.