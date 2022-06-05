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Общество5 июня 2022 7:46

Великорецкий крестный ход 2022: во время главных торжеств порядок и безопасность обеспечат росгвардейцы

Сотрудники ведомства отправились в шествие вместе с паломниками
Алина Сашина
В областной центр паломники вернутся 8 июня, пройдя более 150 километров.

В областной центр паломники вернутся 8 июня, пройдя более 150 километров.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обеспечить безопасность паломников, помимо медиков и сотрудников МЧС, должны сотрудники Росгвардии. Они уже приняли участие в охране порядка во время молебна святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Кирове. И отправились вместе с паломниками в крестный ход.

Сотрудники Росгвардии будут нести службу в местах наибольшего скопления людей 6 июня на берегу реки Великой.

Из села Великорецкого в областной центр паломники вернутся 8 июня, пройдя более 150 километров.