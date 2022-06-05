В Кирове 6 июня многие дома останутся без электричества

Без электричества жители областного центра останутся из-за плановых работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 июня многие кировчане останутся без электричества. АО «Горэлектросеть» заявило о плановых отключениях в начале недели.

По информации компании, на этих участках будет проведен плановый ремонт оборудования и эксплуатационные работы. Отключить энергоресурс собираются выборочно, но во всех районах города. Без света горожане останутся на период от двух до девяти часов.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации кировчане могут обратиться по телефону 255-977.

Посмотреть график отключения электричества на 30 мая в Кирове вы можете по этой ссылке или на скриншах ниже.

Фото: geskirov.ru