Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 1 марта, в Ленинском районе Кирова отключили холодную воду. Причиной стали ремонтные работы на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, без холодного водоснабжения остались два многоквартирных дома на улицах Зеленина и Левитана. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой.

В настоящее время на месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Восстановить подачу ресурса обещают к 18 часам вечера. Более подробную информацию можно получить здесь.