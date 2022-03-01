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Общество1 марта 2022 8:13

В Ленинском районе Кирова отключили холодную воду

Восстановить водоснабжение обещают к 18 часам вечера
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 1 марта, в Ленинском районе Кирова отключили холодную воду. Причиной стали ремонтные работы на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, без холодного водоснабжения остались два многоквартирных дома на улицах Зеленина и Левитана. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой.

В настоящее время на месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Восстановить подачу ресурса обещают к 18 часам вечера. Более подробную информацию можно получить здесь.