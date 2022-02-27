Киров
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 10:01

В Кировскую область поставили 7 новых пожарных машин

Спецавтомобили получат шесть районов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожарные машины оборудованы восьмикубовой емкостью для воды и пенообразователями. Фото: kirovreg.ru

Пожарные машины оборудованы восьмикубовой емкостью для воды и пенообразователями. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается обновление специальной техники. За счет средств регионального бюджета закуплено семь новых пожарных машин. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

По мнению специалистов, данные автомобили помогут при тушении лесных и других техногенных пожаров. Спецсредства оборудованы пенообразователем, а также восьмикубовой емкостью для воды, что позволяет бороться с огнем на большой площади на протяжении 40 минут.

Новые машины получат пожарные части Верхнекамского, Зуевского, Нолинского, Омутнинского, Оричевского и Подосиновского районов. В дальнейшем обновление спецтехники будет продолжено.