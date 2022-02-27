В 2022 году в Кировской области приведут в порядок 40 детских садов

На ремонт детских садов выделят более 50 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В текущем 2022 году в Кировской области планируется отремонтировать 33 детских сада в 23 населенных пунктах. На эти цели выделят более 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в порядок приведут дошкольное учреждение «Солнышко» в поселке Ленинская Искра Котельничского района, а также детские сады №1 в пгт. Ленинское, №3 в Уржуме и №83, 119, 122, 216 в Кирове. Для этого выделят дополнительно 11,1 млн рублей.

Продолжится и капитальный ремонт общеобразовательных школ. Принятый бюджет области имеет социальную направленность. Более 65% заложенных средств предусмотрено на развитие систем образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта.