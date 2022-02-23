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Здоровье23 февраля 2022 9:34

В Кировской области коронавирусом болеют свыше 26 тысяч человек

Большинство из них - в легкой форме
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В инфекционных стационарах лечатся более 3500 заболевших.

В инфекционных стационарах лечатся более 3500 заболевших.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1771 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 503 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие 24 часа скончались два пациента; общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 874.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3689 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 197 кировчан с коронавирусом, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 22345 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5591 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 637 человек.