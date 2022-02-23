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Общество23 февраля 2022 8:33

В Кирове улицу Ленина на перекрестке с Современной расширят к августу

На работу потратят 36 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Дополнительные полосы обустроят на пересечении с Современной, где постоянно возникают заторы. Фото: yandex.ru/maps

Дополнительные полосы обустроят на пересечении с Современной, где постоянно возникают заторы. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове расширят участок улицы Ленина. Сейчас власти разыскивают подрядчика, который займется этой работой. Информацию сообщает горадминистрация.

Дополнительные скоростные полосы добавят на участке у пересечения с улицей Современной. Согласно проектной документации, ширина проезжей части увеличится с двух сторон от Рудницкого до Современной, а также с четной стороны улицы Ленина от Современной до дома №192/2. На этих отрезках с четной стороны также планируют обустроить тротуары и автобусную остановку.

Стоит отметить, что проектно-сметную документацию по расширению улицы Ленина разработали еще в 2021 году. Она успешно прошла госэкспертизу, и теперь ищется компания, которая выполнит работу. По условиям муниципального контракта, капремонт должны закончить до 1 августа 2022 года. На его выполнение выделены 36 миллионов рублей.