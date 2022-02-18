В выходные в Первомайском районе Кирова будут ловить нетрезвых автолюбителей

Останавливать нарушителей будут также и на въезде и выезде из города. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 19 февраля, в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД, а также народные дружинники и активисты проведут в Первомайском районе областного центра. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По информации представителей дорожного правопорядка, автомобилистов будут останавливать не только на центральных, но и второстепенных улицах Кирова. Пойманным нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В целях недопущения коррупции и других конфликтных ситуации, все патрульные автомобили ГИБДД оборудованы видеорегистраторами. Сотрудники Госавтоинспекции просят кировчан соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.