В Кировской области два директора завода пойдут под суд за ущерб экологии на 100 мл рублей

Все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения решения Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершилось расследование в отношении директоров двух деревообрабатывающих предприятий Котельничского района. Руководители ООО «Листрейд» и ООО «Вуд Ворд» в скором времени предстанут перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В результате проверки установлено, что подозреваемые не захотели тратиться на транспортировку и утилизацию древесных отходов и складировали его на сельскохозяйственных землях вблизи деревень Караул и Пузыренки. Общая площадь таких свалок составила 40 тысяч квадратных метров, а нанесенный окружающей среде ущерб оценили в 100 миллионов рублей.

На сегодняшний день все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора. На месте складирования отходов произведена рекультивация.