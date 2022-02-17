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Происшествия17 февраля 2022 9:41

В Кировской области два директора завода пойдут под суд за ущерб экологии на 100 мл рублей

На обоих руководителей завели уголовные дела
Алексей Романов
Алексей Романов
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Все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения решения

Все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения решения

Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершилось расследование в отношении директоров двух деревообрабатывающих предприятий Котельничского района. Руководители ООО «Листрейд» и ООО «Вуд Ворд» в скором времени предстанут перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В результате проверки установлено, что подозреваемые не захотели тратиться на транспортировку и утилизацию древесных отходов и складировали его на сельскохозяйственных землях вблизи деревень Караул и Пузыренки. Общая площадь таких свалок составила 40 тысяч квадратных метров, а нанесенный окружающей среде ущерб оценили в 100 миллионов рублей.

На сегодняшний день все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора. На месте складирования отходов произведена рекультивация.