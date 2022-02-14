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Здоровье14 февраля 2022 15:02

В Кировской области врачи за выходные обслужили более 17000 вызовов на дом

На помощь докторам приходят студенты медуниверситета и медицинского колледжа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Количество вызовов к пациентам с респираторными заболеваниями увеличивается.

Количество вызовов к пациентам с респираторными заболеваниями увеличивается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области эпидемиологическая обстановка остается нестабильной. По статистике регионального Минздрава, за минувшие выходные врачи обслужили более 17 тысяч вызовов на дом к пациентам с респираторными заболеваниями. На единый номер 122 позвонили около 1300 раз.

Система здравоохранения в области работает на пределе возможностей. На помощь врачам пришли студенты медицинского университета и колледжа. Так, более 600 учащихся проходят практику в поликлиниках и стационарах. Полноценно работают в медучреждениях региона 744 студента. Обязанности разные - оформление больничных, выдача лекарств и другие. Больницы региона работают с раннего утра и до последнего пациента.

Напомним, по состоянию на утро 14 февраля статистика по коронавирусу в Кировской области такова:

- 2118 новых случаев заражения за минувшие сутки;

- 168 человек выздоровели;

- двое заболевших скончались.