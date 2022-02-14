В ближайшие сутки в Кирове почистят от снега старый мост и Театральную площадь

С главной площади города вывезут снег. Фото: admkirov.ru

В Кирове утвердили список участков, которые почистят от снега в ближайшие сутки. Об этом сообщает горадминистрация.

Техника пройдет по следующим улицам:

- МОПРа (Нововятский район);

- Карла Маркса - от Преображенской до Воровского;

- Воровского (сформированные кучи);

- Преображенская - от Дерендяева до станции Киров-Котласский;

- Володарского - от Спасской до Герцена;

- Герцена - от Карла Либкнехта до Карла Маркса;

- Красина - от Грибоедова до Попова;

- Чапаева - у дома №69/1.

Рабочие также вывезут снег со старого моста и Театральной площади.

Кировчан просят не оставлять свои автомобили в зоне работ. На местах заранее выставляются предупреждающие знаки.