В Кирове модернизируют 50 светофоров в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы

Модернизация начнется в текущем году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове интеллектуальную транспортную систему собираются внедрять с модернизации светофоров. Об этом рассказали в областном правительстве.

ИТС будет состоять из интеграционной платформы, геоинформационной системы и ряда модулей и подсистем. Все в совокупности должно помогать управлять транспортом и дорожным движением. Первый шаг к внедрению системы - обновление более 50 светофоров, в которых требуется заменить контроллеры. Регулировщики оснастят детекторами для анализа интенсивности транспортных потоков для оптимального режима пересечения перекрестков.

Предполагается также создать центр управления дорожным движением в Кирове, а после - и в городской агломерации, которая будет включать в себя, помимо областного центра, Кирово-Чепецк и Слободской.

В правительстве также уточняют, что на создание системы в 2022 году уйдет 122 миллиона рублей, которые направят из федерального бюджета. В 2023 году на эти же цели потратят 139 миллионов, а в 2024 - 151 миллион рублей.