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Происшествия14 февраля 2022 11:47

В Кирове на съемной квартире целую неделю лежал труп мужчины

Его убил собственный приятель в ходе пьяной ссоры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Подозреваемого в убийстве мужчины задержали.

Подозреваемого в убийстве мужчины задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело с травмами головы нашли 11 февраля в квартире дома по улице Зеленина. Как выяснил областной Следственный комитет, 43-летний мужчина снимал жилье. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования нашли подозреваемого - 36-летнего кировчанина, знакомого погибшего.

Как оказалось, 4 февраля между приятелями произошла пьяная ссора. В ходе конфликта подозреваемый избил своего приятеля, после чего скрылся. Пострадавший же скончался.

Виновного в смерти кировчанина разыскали и задержали. Расследование уголовного дела продолжается. Убийце грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.