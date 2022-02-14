В Кирове на съемной квартире целую неделю лежал труп мужчины

Подозреваемого в убийстве мужчины задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело с травмами головы нашли 11 февраля в квартире дома по улице Зеленина. Как выяснил областной Следственный комитет, 43-летний мужчина снимал жилье. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования нашли подозреваемого - 36-летнего кировчанина, знакомого погибшего.

Как оказалось, 4 февраля между приятелями произошла пьяная ссора. В ходе конфликта подозреваемый избил своего приятеля, после чего скрылся. Пострадавший же скончался.

Виновного в смерти кировчанина разыскали и задержали. Расследование уголовного дела продолжается. Убийце грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.