В Кирове по вине пьяного водителя иномарки пострадала молодая женщина

Водитель «Форда Фокуса» грубо нарушил правила, выезжая с второстепенной дороги. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 11 февраля, в Кирове произошло ДТП с участием пьяного водителя. Авария случилась в 2 часа 10 минут на улице Маклина у дома №77. Об этом рассказали в региональном отделении ГИБДД.

По информации сотрудников Госавтоинспекции, 34-летний нетрезвый водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал с второстепенной дороги на главную на запрещающий сигнал светофора. В результате грубого нарушения правил иномарка на полном ходу «влетела» в «Фольксваген Поло».

В аварии пострадала 35-летняя женщина-пассажир немецкой легковушки. Потребовалась ли ей госпитализация неизвестно. Всего за прошедшие пятницу и выходные дни на дорогах области произошло 11 ДТП, в которых 12 человек получили травмы.