В Спасском соборе Кирова появилась икона покровителей животных

Икону святых Флора и Лавра написала местная жительница. Фото: спасскийсобор.рф

Жители Кирова, чьи домашние животные болеют, теперь могут помолиться за них в Спасском соборе. В храме появилась специальная икона святых Флора и Лавра. Об этом сообщили на официальном сайте собора.

Как стало известно, прихожане сами выбрали данную икону путем открытого голосования в социальных сетях. На ее изготовление кировчане собрали порядка 30 тысяч рублей. Священное изображение написала местная жительница.

Сейчас любой желающий может прийти в храм и помолиться за своих четвероногих друзей. По словам настоятеля собора Петра Машковцева, святые Флора и Лавра всегда почитались на Руси как надежные покровители домашних животных.