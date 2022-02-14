Кировчанин попал под колеса иномарки, решив перебежать дорогу в неположенном месте

Причинами аварии могли стать также снегопад и темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 13 февраля, в Кирове произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился в 18 часов 20 минут на улице Щорса у дома №50. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний мужчина решил срезать и перейти проезжую часть в неположенном месте. В это время здесь его никак не ожидал увидеть 36-летний водитель автомобиля «Митсубиси». В результате владелец иномарки на достаточно большой скорости сбил пешехода.

Насколько серьезными оказались травмы, а также потребовалась ли кировчанину медицинская помощь пока не сообщается. Всего же за прошедшие пятницу и выходные дни на территории региона произошло 11 ДТП, в которых 12 человек получили травмы.