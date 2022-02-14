В выходные на дорогах Кировской области поймали 26 пьяных автомобилистов

Нетрезвым водителям грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области остановили 26 нетрезвых водителей. Еще 15 человек сели за руль без прав. На всех нарушителей были составлены административные протоколы. Такие данные привели в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожного правопорядка напоминают, что за вождение транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Если вы заметили водителя, который ведет себя неадекватно, сообщите об этом по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное обращение поможет предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.