Благодаря действиям женщины ее друзья и знакомые платили за бензин со скидкой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области оператора АЗС поймали на махинациях с картами лояльности. Женщина умудрилась причинить своей организации ущерб в полмиллиона рублей без фактического хищения средств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в поселке Демьяново Подосиновского района. 45-летняя женщина работала на местной заправке. С января по сентябрь 2021 года она использовала карты лояльности, оформленные на ее знакомых и родственников, и проводила с ними операции по покупке топлива, которые в последующем отменяла. Начисленные бонусы оставались на картах, и их владельцы могли заправляться со скидкой. Компания лишилась таким образом 532 тысяч рублей.

Женщину обвинили в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. С учетом множества смягчающих обстоятельств приговор не стал суровым: лишь штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако оператору придется также возместить сумму, которую организация потеряла из-за ее действий.