Жители Октябрьского района Кирова остались без холодного водоснабжения

Восстановить подачу воды обещают сразу по завершении ремонтных работ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 14 февраля, жители нескольких многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Виной тому послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей организации, от водоснабжения временно отключили дома, расположенные на улицах Физкультурников и Большева Октябрьского района областного центра.

На месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте компании.