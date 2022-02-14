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Общество14 февраля 2022 7:31

Жители Октябрьского района Кирова остались без холодного водоснабжения

Причиной отключения стала авария на трубопроводе
Алексей Романов
Алексей Романов
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Восстановить подачу воды обещают сразу по завершении ремонтных работ

Восстановить подачу воды обещают сразу по завершении ремонтных работ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 14 февраля, жители нескольких многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Виной тому послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей организации, от водоснабжения временно отключили дома, расположенные на улицах Физкультурников и Большева Октябрьского района областного центра.

На месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте компании.