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Происшествия14 февраля 2022 7:11

Кировчанке грозит два года тюрьмы за серию краж на общую сумму всего 2000 рублей

Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в полицейский участок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Задержать подозреваемую удалось благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Задержать подозреваемую удалось благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях в Кирове задержали молодую женщину, которая предположительно несколько раз обворовала один и тот же магазин. Подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По информации сотрудников вневедомственной охраны, сигнал «тревога» поступил на пульт из магазина, расположенного на улице Горького. Ближайшая группа задержания незамедлительно прибыла на место.

Выяснилось, что кировчанка пыталась пронести через кассу неоплаченный товар на сумму около 500 рублей. После проверки записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что похожая женщина ранее уже совершала мелкие кражи из данного магазина. Общая сумма ущерба составила порядка двух тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую доставили в полицейский участок. Теперь жительнице областного центра грозит до двух лет лишения свободы.