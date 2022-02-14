За прошедшие 24 часа в Кировской области COVID-19 заразились 2118 человек

В инфекционных отделениях реанимации кировские медики борются за жизни 187 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2118 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 168 заболевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки скончались два человека; общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 851.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4188 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 187 кировчан с коронавирусом, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 34 993 жителя Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 4938 вызовов на дом от больных с этим диагнозом. Компьютерную диагностику легких в медицинских организациях региона прошли 488 человек.