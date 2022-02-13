В Кирове многофункциональные стадионы на Мира и Попова достроят к ноябрю 2022 года

Стадионы будут оборудованы как многофункциональные спортплощадки, с футбольным полем, беговыми дорожками и тренажерами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове собираются построить два многофункциональных стадиона к ноябрю 2022 года. Об этом сообщают активисты ОНФ со ссылкой на областной Минспорт. Речь идет о площадках на улицах Мира и Попова, чье строительство сорвалось в 2021 году.

Как напоминают общественники, в минувшем году власти провели аукцион на поставку спортивно-технологического оборудования. На эти цели региону из федерального бюджета выделили 40 миллионов рублей. Однако подрядчик не выполнил обязательства по контракту, и спортплощадки так и не достроили.

По новому плану, их возведение завершится 1 ноября текущего года. Стадионы должны включать в себя футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры и разборные трибуны на сто мест с подтрибунным пространством.