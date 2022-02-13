В Кирове на высадку цветов и стрижку газонов в 2022 году потратят пять миллионов рублей

Подрядчик должен будет высаживать цветы, стричь газоны, чистить дорожки и многое другое. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове потратят более пяти миллионов рублей на озеленение города в 2022 году. Информация появилась на сайте госзакупок.

4 февраля на портале опубликовали сведения об электронном аукционе по поиску подрядчика, который этим займется. В обязанности организации войдут высадка цветов и уход за ними, содержание фонтанов на Театральной площади, в парке Победы и на Филейке. Компания также будет обязана чистить дорожки, следить за газонами, красить бордюры и многое другое. Немаловажный пункт - кошение борщевика: этим тоже займется будущий подрядчик. Начальная цена контракта - 5 117 237 рублей. Средства выделят из бюджета Кирова.

На данный момент идет подача заявок на конкурс, которая окончится в понедельник, 14 февраля. Итоги аукциона подведут 16 февраля.