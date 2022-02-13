Кировчан предупреждают об опасности схода снега и льда с крыш

Кировчан просят быть внимательными и осторожными на улицах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировчан просят быть осторожными и смотреть наверх: возможен сход снега и сосулек из-за перепада температур. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Жителям региона советуют не подходить близко к стенам зданий, а при выходе из них обращать внимание на скопление снега и льда на крыше. По возможности следует обходить места их возможного обрушения. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - как можно быстрее прижмитесь к стене. Не останавливайтесь и не поднимайте голову: это может быть сход снега и сосулек, и время может быть потеряно из-за вашего любопытства. Укрытием послужит козырек крыши.

Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины рядом со строениями, на крышах которых образовалось нависание снега и льда. Следует помнить, что чаще всего сосульки появляются над водостоками, и эти места могут быть особенно опасны. Смотрите на тротуары: более толстый слой наледи образуется на них, как правило, именно из-за сосулек.

Кировчанам советуют обращаться в свою управляющую компанию при обнаружении снежных навесов и сосулек на кровле своего дома. ГУ МЧС отмечает, что ответственность за все травмы, полученные прохожими, несет руководство обслуживающих организаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что на коляску с младенцем упала снежная глыба, сошедшая с крыши магазина. Подробнее - здесь.