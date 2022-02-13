Гострудинспекция выяснила причины гибели рабочего на коммунальных раскопках в Котельничском районе

Трагедия произошла в поселке Ленинская Искра. Фото: СУ СКР по Кировской области

Кировская Гострудинспекция выяснила причины гибели рабочего, которого завалило землей на коммунальных раскопках в Ленинской Искре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили специалисты, двое рабочих в момент трагедии находились в траншее двухметровой глубины. Вырытый грунт при этом сложили в зоне проведения раскопок. Под его грузом треснула бетонная плита верхнего перекрытия, земля обрушилась на технологический короб, а после, вместе с его фрагментами - в саму траншею, полностью засыпав людей.

При расследовании специалисты выявили грубые нарушения техники безопасности, как-то: отсутствие контроля за ведением работ и складированием грунта. Выяснилось также, что стены траншеи не укрепили должным образом, из-за чего и произошла трагедия.

Работодателю выдали предписание по итогам расследования. Юрлицо заплатило штраф в размере 340 тысяч рублей. Материалы проверки отправились в прокуратуру Котельничского района.