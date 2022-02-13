14 февраля жители Кирова останутся без электричества

Время отключений будет варьироваться от трех до восьми с половиной часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало новой рабочей недели в Кирове ознаменуется отсутствием электричества. 14 февраля в городе пройдут плановые отключения. Об этом извещает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут эксплуатационные работы, а также текущий, плановый и капитальный ремонт оборудования. Время отсутствия ресурса будет варьироваться от трех до восьми с половиной часов. Без электричества останутся дома по улице Спасской, Коммунальной, Базовой, переулку Комсомольскому, а также в поселке Костино и деревне Богородской.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

График отключения электричества на 14 февраля 2021 года в Кирове вы можете посмотреть на скриншоте ниже или по этой ссылке.