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Здоровье13 февраля 2022 7:51

За сутки в Кировской области заболели коронавирусом 2107 человек

Общее количество болеющих близится к 40000
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Врачи борются за жизнь 181 пациента в реанимации.

Врачи борются за жизнь 181 пациента в реанимации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2107 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 230 болевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки скончались два человека; общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 849.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4099 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 181 кировчанин с коронавирусом, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 35640 жителей Кировской области с COVID-19. Медработники обслужили 5413 вызовов на дом от больных с этим диагнозом. Компьютерную диагностику легких в медицинских организациях региона прошли 734 человека.