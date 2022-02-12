В Кирове автомобили с пробегом за январь подорожали на 9,5%

По сравнению с первым месяцем прошлого года стоимость авто увеличилась на 69,5%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове в январе 2022 года цены на автомобили с пробегом выросли на 9,5%. А по сравнению с первым месяцем прошлого года - на 69,5%. Такую аналитику предоставили эксперты Авито Авто.

По данным сервиса, в январе текущего года средняя стоимость автомобиля с пробегом в городе составила 590 000 рублей. При этом спрос на машины с пробегом в прошлом месяце в целом по стране остался стабильным по сравнению с декабрем 2021 года. На долю Кирова пришлось 0,72% от общефедерального спроса. Активнее всего подержанными машинами интересовались жители Барнаула. Там рост потребительского интереса достиг 13%. В Иркутске +9,1% и в Новосибирске +7,5%.

Отметим, что в некоторых регионах цены на автомобили с пробегом выросли заметнее, чем в целом по стране. Так, в Вологде стоимость таких машин за месяц увеличилась на 15,5%, достигнув 670 000 рублей. В Тольятти рост составил 14,2% (628 000 рублей), в Челябинске - 11,7% (669 994 рублей).