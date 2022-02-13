В Советске отремонтируют здание с почти 120-летней историей

Учебный корпус колледжа на улице Крупской, 26 закрыт на капитальный ремонт еще в 2012 году. Фото: kirovreg.ru

Здание Индустриально-педагогического колледжа в городе Советске построено в 1903 году. И сейчас требует капитального ремонта. Вопрос об этом подняли в правительстве области еще два года назад.

Как сообщили в ведомстве, учебный корпус колледжа на улице Крупской, 26 закрыт на капитальный ремонт еще в 2012 году. На сегодняшний день в здании отремонтировали кровлю и окна. Но там еще необходимо заменить все инженерные сети и провести отделочные работы во всех помещениях.

В текущем году из областного бюджета выделили 5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. На данный момент уже составили техническое задание.

Отметим, что и соседнему зданию, в котором находится физкультурный комплекс со спортивным залом, тоже нужен капитальный ремонт. Поэтому в правительстве региона приняли решение ремонтировать сразу оба объекта.

СПРАВКА «КП»

Индустриально-педагогический колледж образован в 1903 году. С момента создания образовательного учреждения в нем идет обучение по специальности «Преподавание в начальных классах». Сейчас в колледже образование в очной и заочной формах получают почти 300 студентов по трем направлениям подготовки. Помимо вышеназванной специальности здесь есть еще «Дошкольное образование» и «Физическая культура».