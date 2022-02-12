В Кирове новый храм попросил финансовой помощи у жителей города

. Храм еще продолжают достраивать и благоустраивать. Фото: vk.com/hram_bogorodicy

В церкви Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Чистые пруды службы начались совсем недавно. Храм еще продолжают достраивать и благоустраивать. А в начале текущего года у прихода значительно выросли расходы на содержание здания храма, а также на оплату электроэнергии и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской епархии.

На официальном сайте митрополии также отметили, что «храм готовится к освящению, закупается много церковной утвари необходимой для совершения богослужений, приобретаются храмовые иконы, изготовлен иконостас, на работу принимаются новые сотрудники». А это требует немалых затрат.

Кроме того, в феврале значительно увеличилась плата за коммунальные услуги. И приход столкнулся с нехваткой денежных средств.

В связи с этим Вятская епархия обратилась к прихожанам и всем неравнодушным жителям Кирова и области за помощью.