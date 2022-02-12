В одном из домов Кирова в квартире рухнула печь

ЧП случилось в одной из квартир дома в переулке Среднем, 10. Фото: vk.com/kirovoficia

В субботу, 12 февраля, в одной из квартир дома в переулке Среднем, 10 рухнула печь. Сообщение об этом поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кирова. На место ЧП выехала группа экстренного реагирования, руководители департамента городского хозяйства и административно-технической инспекции. Информацию сообщили на официальной странице горадминистрации в социальной сети.

Выяснилось, что во время этого инцидента никто не пострадал. Но было опасение, что мог пострадать трубопровод. Поэтому на место также прибыла аварийная бригада МУП «Водоканал». К счастью, от водоснабжения оказалась отключена только одна квартира. Остальные сети были не повреждены.

В мэрии отметили, что угрозы новых обрушений каких-либо еще конструкций нет. А также сообщили, что печь не использовали для отопления квартиры. Ее обрушение не повлияло на теплоснабжение здания. Ресурс продолжают поставлять в полном объеме.

Отметим, что проживающие в аварийном здании кировчане могут обратиться в теруправление с просьбой временно разместить их в помещениях маневренного фонда. Но пока таких заявлений от жителей этого дома не поступало.

Напомним, недавно на улице Ленина, 6 пришлось восстанавливать обрушившееся перекрытие между первым этажом и подвалом.