В Кировской области диагноз «коронавирус» подтвержден почти у 40 тысяч жителей региона

Ряд городских поликлиник принимают больных только с вирусными инфекциями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперштаб Кировской области сообщает, что за предыдущие сутки в медучреждениях региона зафиксировали 2 079 новых случаев заражения COVID-19. Выписаны за этот же период 524 жителя области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки скончались два человека. В инфекционных стационарах проходят лечение 3 947 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 180 кировчан с коронавирусом, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 35 941 житель области с COVID-19. Медработники обслужили 6155 вызовов на дом от больных с этим диагнозом. Компьютерную диагностику легких в медицинских организациях региона прошли 897 человек.