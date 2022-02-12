На трассе «Вятка» два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей

Одна из машин восстановлению уже не подлежит. Фото: vk.com/gibdd43

Сегодня, 12 февраля 2022 года, в 7 часов 12 минут, на федеральной дороге «Вятка» столкнулись два встречных автомобиля. Авария произошла на 8-м километре трассы. При подъезде к Кирову. Информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кировской области.

В ДТП попали «Субару Форестер» под управлением 42-летнего мужчины и «Лада Калина», за рулем которой был 58-летний водитель. В результате происшествия травмы получили оба участника аварии.

Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины и условия столкновения автомобилей.