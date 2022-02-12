Прогноз погоды в Кирове на 12 и 13 февраля: небольшой мороз и слабый снег

Все выходные будет идти снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове в эти выходные дни ожидается небольшой снег и слабый морозец. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 12 и 13 февраля.

В субботу, 12 февраля, температура воздуха в течение дня будет -4-5 градусов. Небольшой снег ожидается и днем, и ночью. Ветер будет совсем слабым - до 3 м/с. Атмосферное давление с утра будет ниже нормы, но в течение дня повысится. Геомагнитная обстановка спокойная.

В воскресенье, 13 февраля, с утра усилится снег. Столбики термометра начнут опускаться: от -5-7 градусов с утра до -10 ночью. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление продолжит расти, но очень незначительно. По прогнозу gismeteo.ru к вечеру ожидается слабая магнитная буря. На это стоит обратить внимание метеозависимым людям.