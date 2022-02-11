Прокуратура Шабалинского района заставила власти снести 4 здания бывших культурных учреждений

В начале текущего года аварийные здания снесли. Фото: Прокуратура Кировской области

Прокуратура Шабалинского района проверила, какие меры администрация этого муниципального образования принимает к сохранению пустующих зданий, в которых ранее располагались школы, библиотеки, учреждения культуры. А также насколько закрыт доступ в эти помещения. Такую информацию сообщили в надзорном органе.

В результате выяснилось, что администрация Шабалинского района, являясь собственником этой недвижимости, не сносит эти объекты, но и не законсервировала их.

По данному вопросу районный прокурор уже вносил представление в органы муниципалитета. Но они никаких мер не приняли. В связи с чем было направлено исковое заявление в суд, который признал требования прокуратуры законными и обоснованными. И обязал администрацию Шабалинского района снести четыре неэксплуатируемых объекта социально-культурного назначения. И еще три неиспользуемых здания законсервировать.

В начале 2022 года аварийные здания снесли, а к остальным пустующим объектам допуск посторонних лиц ограничили.

Исполнение этого решения контролировала районная прокуратура.