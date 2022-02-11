«Просто подари»: в Кирове пройдет благотворительная акция

Мероприятие пройдет с 12 до 28 февраля. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Октябрьском районе города Кирова пройдет благотворительная акция «Просто подари». Об этом сообщили в администрации города.

Мероприятие пройдет с 12 до 28 февраля. Цель акции - помочь детям из малоимущих и многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Принять участие в акции могут все желающие.

- Как бывает приятно сделать доброе дело и просто подарить нуждающимся детям игрушку или книгу, приносившую когда-то радость вашему ребенку, - отметили в центре местной активности 8 округа.

В центре с радостью примут игрушки, настольные игры, одежду, детские книги, канцтовары. Вещи можно принести в ЦМА по адресу: ул. Преображенская, 74.

Договориться о передаче вещей можно по телефону 8-912-734-36-07 (Наталия Вениаминовна).