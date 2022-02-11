Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 11:23

Работу кировских подрядных организаций по уборке снега признали неудовлетворительной

Обслуживающим компаниям выданы 22 предписания
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За работой подрядных организаций постоянно следят чиновники городской администрации. Фото: admkirov.ru

За работой подрядных организаций постоянно следят чиновники городской администрации. Фото: admkirov.ru

Кировские чиновники на очередном заседании оперативного штаба признали работу подрядных организаций по уборке снега неудовлетворительной. Об этом сообщили в горадминистрации.

Обслуживающим компаниям выписаны 22 предписания. Подрядчиками дано поручение в кротчайшие сроки расчистить и привести в надлежащий вид тротуары и подходы к образовательным и другим социально-значимым учреждениям областного центра. Кроме того, власти города отдельно проконтролируют содержание автомобильных стоянок возле кладбищ.

Отметим, что с начала зимы на городские специализированные полигоны вывезено уже более 600 тысяч кубометров снега. До конца текущей недели планируется расчистить почти 35 тысяч.