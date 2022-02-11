В Кирове мужчине, убившего свою мать, дали 9 лет тюрьмы

Осужденный получил заслуженное наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове состоялся суд над 42-летним мужчиной, убившим собственную мать. Виновнику особо тяжкого преступления дали 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следкоме.

Следствием установлено, что осужденный в ночь с 3 на 4 октября 2021 года вместе со своей 72-летней матерью распивали спиртные напитки в одной из квартир на улице Щорса. В один момент между ними произошел конфликт. После чего кировчанин набросился на потерпевшую и нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.

В настоящее время расследование завершено. Виновник понес заслуженное наказание.