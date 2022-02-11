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Общество11 февраля 2022 7:46

Мясокомбинат в Кировской области банкротит компания из Марий Эл

В Арбитражный суд подано исковое заявление на 921 тысячу рублей
Алина Сашина
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Заявление о признании должника банкротом подано 9 февраля.

Заявление о признании должника банкротом подано 9 февраля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Арбитражный суд Кировской области 9 февраля 2022 года поступил иск с требованием признать банкротом ООО «Мясокомбинат Советск». Заявителем выступило ООО «Автобитум», зарегистрированное в п. Шелангер Республики Марий Эл.

Компания требует с кировского предприятия 921 тысячу рублей.

ООО «Мясокомбинат Советск» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в августе 2014 года в городе Кирове. Основной вид деятельности - оптовая торговля мясом и мясными продуктами.

Отметим, что по результатам работы в 2020-м выручка компании снизилась на треть по сравнению с предыдущим годом. А прибыль составила чуть более 60 тысяч рублей.