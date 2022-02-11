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Происшествия11 февраля 2022 7:25

В Малмыжском районе на парня завели уголовное дело за сбыт наркотиков подростку

Молодому человеку грозит реальный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Малмыжском районе задержали 18-летнего молодого человека, который «подсаживал» на наркотики несовершеннолетнего. На подозреваемого завели уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, парень передал запрещенное вещество 17-летнему подростку, находясь в салоне автомобиля. Тем самым юноша совершил тяжкое преступление.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются мотивы и сопутствующие факторы преступления. Молодому человеку грозит длительный тюремный срок.