В Малмыжском районе на парня завели уголовное дело за сбыт наркотиков подростку

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Малмыжском районе задержали 18-летнего молодого человека, который «подсаживал» на наркотики несовершеннолетнего. На подозреваемого завели уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, парень передал запрещенное вещество 17-летнему подростку, находясь в салоне автомобиля. Тем самым юноша совершил тяжкое преступление.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются мотивы и сопутствующие факторы преступления. Молодому человеку грозит длительный тюремный срок.