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Здоровье11 февраля 2022 7:04

В Кировской области коронавирусом за сутки заболели свыше двух тысяч человек

В отделении реанимации находятся 189 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Количество пациентов на ИВЛ за прошедшие 24 часа также возросло

Количество пациентов на ИВЛ за прошедшие 24 часа также возросло

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлен 2021 новый случай заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 408 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 4029 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 189 жителей области, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10 февраля, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 845 заболевших.

На дому лечатся 37 572 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 937 человек. За 24 часа врачи из поликлиник обслужили 6283 вызова на дом к пациентам с коронавирусом.