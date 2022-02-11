В Кировской области коронавирусом за сутки заболели свыше двух тысяч человек

Количество пациентов на ИВЛ за прошедшие 24 часа также возросло Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлен 2021 новый случай заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 408 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 4029 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 189 жителей области, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10 февраля, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 845 заболевших.

На дому лечатся 37 572 жителя области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 937 человек. За 24 часа врачи из поликлиник обслужили 6283 вызова на дом к пациентам с коронавирусом.