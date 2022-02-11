В автопарк Госавтоинспекция Кировской области поступили 28 новых автомобилей

Часть транспортных средств уже вышли на дежурство. Фото: vk.com/gibdd43

В ГИБДД Кировской области поступили новые автомобили. Это третье обновление автопарка ведомства, начиная с 2019 года. В текущем году инспекторы получили 28 машин марки «Лада Веста». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Во всех автомобилях установлено современное оборудование и необходимые технические средства, в том числе системы трехканальных регистраторов, радиостанции и системы громкоговорящих устройств. По информации ведомства, машины распределили в службу ДПС Кирова, а также в районные отделения в Зуевке, Кирово-Чепецке, Котельниче, Мурашах, Омутнинске, Слободском и Советске.

Напомним, что ранее региональное ГИБДД уже получило 104 автомобиля: 66 автомобилей «Шкода Октавия» и 38 полноприводных автомобилей «УАЗ Патриот». Значительное обновление автопарка ведомства позволяет Госавтоинспекции оставаться самой мобильной службой полиции и успешно выполнять все задачи. Оно стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».