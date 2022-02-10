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Общество10 февраля 2022 14:34

В Кирове в 2022 году потратят 33 миллиона рублей на обновление светофоров

На улицах города появятся 20 новых регулировщиков
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Работы по установке новых светофоров должны закончить до октября. Фото: admkirov.ru

Работы по установке новых светофоров должны закончить до октября. Фото: admkirov.ru

В 2022 году в Кирове планируют модернизировать 20 светофоров. Об этом рассказали в горадминистрации.

Так, сейчас подписан муниципальный контракт на модернизацию и установку 10 электронных регулировщиков. Они появятся на следующих улицах:

- перекресток Дзержинского и Орджоникидзе;

- Воровского и Володарского;

- Щорса и Ивана Попова;

- Советской и Индустриальной (Нововятский район);

- участки улиц Павла Корчагина, МОПРа, Казанской и других.

Новые светофоры позволят безопасный выезд со второстепенных дорог и снизят аварийность в местах концентрации ДТП. Установить их должны до 30 сентября 2022 года. Стоимость работ - 33,2 миллиона рублей.

Второй контракт на установку еще 10 регулировщиков сейчас проходит экспертизу. Их установят в местах, где изношены питающие кабели. Это, в первую очередь, улица Производственная и ее пересечения с Московской, Воровского, Базовой.