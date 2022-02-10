В Кирове в 2022 году потратят 33 миллиона рублей на обновление светофоров

Работы по установке новых светофоров должны закончить до октября. Фото: admkirov.ru
В 2022 году в Кирове планируют модернизировать 20 светофоров. Об этом рассказали в горадминистрации.
Так, сейчас подписан муниципальный контракт на модернизацию и установку 10 электронных регулировщиков. Они появятся на следующих улицах:
- перекресток Дзержинского и Орджоникидзе;
- Воровского и Володарского;
- Щорса и Ивана Попова;
- Советской и Индустриальной (Нововятский район);
- участки улиц Павла Корчагина, МОПРа, Казанской и других.
Новые светофоры позволят безопасный выезд со второстепенных дорог и снизят аварийность в местах концентрации ДТП. Установить их должны до 30 сентября 2022 года. Стоимость работ - 33,2 миллиона рублей.
Второй контракт на установку еще 10 регулировщиков сейчас проходит экспертизу. Их установят в местах, где изношены питающие кабели. Это, в первую очередь, улица Производственная и ее пересечения с Московской, Воровского, Базовой.