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Происшествия10 февраля 2022 11:06

В Куменском районе работник пилорамы получил травму ноги на производстве

Молодого человека госпитализировали
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Сейчас следователи разбираются в произошедшем.

Сейчас следователи разбираются в произошедшем.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Куменском районе мужчина пострадал во время работы на пилораме. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Инцидент произошел 9 февраля на пилораме в поселке Березник. 21-летний молодой человек работал на деревообрабатывающем станке. Как сообщает ведомство, во время этого он получил травму ноги. Сотрудника пришлось госпитализировать. Что именно произошло, неизвестно.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.