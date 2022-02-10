В Фаленках мужчина обокрал соседа, проникнув в его квартиру через окно

Следователи выясняют все причины и мотивы совершенного преступления Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 59-летнего жителя пгт. Фаленки возбудили уголовное дело за кражу и незаконное проникновение в чужое жилище. Подробности рассказали в следственном комитете Кировской области.

По информации сотрудников ведомства, подозреваемый решил обокрасть своего 34-летнего соседа. Для этого он достал оконную раму и влез в квартиру потерпевшего. После чего похитил различное имущество, которое вскоре реализовал по своему усмотрению.

В настоящее время следователи выясняют все причины и мотивы совершенного преступления. Мужчине грозит реальный тюремный срок.