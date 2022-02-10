В Арбажском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

Удар пришелся на левую сторону легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Арбажском районе легковушка столкнулась с дорожной машиной. ДТП оказалось смертельным. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром, 10 февраля, в 10.30. На 256 км федеральной трассы «Вятка» «Рено Логан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом» дорожной службы. Удар пришелся на сторону водителя и оказался смертельным, 43-летний мужчина погиб на месте. С ним ехала 45-летняя пассажирка. Она, к счастью, выжила, но получила травмы, степень тяжести неизвестна.

Сейчас на месте трагедии работает полиция. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.