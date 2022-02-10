Кировчанка получила девять лет колонии за поддержку и пропаганду террорризма

Суд признал женщину виновной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили местную жительницу за пропаганду терроризма и поддержку запрещенных в РФ организаций. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Как рассказали в ведомстве, осужденная присылала деньги организациям «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»*. Кроме того, женщина публично распространяла пропагандистские материалы и идеи среди выходцев из Центральной Азии. На кировчанку завели уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал ее виновной в финансовом обеспечении и пропаганде терроризма. Приговором стали девять лет лишения свободы. Наказание женщина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

* - террористические организации, запрещенные на территории РФ.