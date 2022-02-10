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Происшествия10 февраля 2022 9:26

Кировчанка получила девять лет колонии за поддержку и пропаганду террорризма

Женщина переводила деньги запрещенным организациям
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Суд признал женщину виновной.

Суд признал женщину виновной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили местную жительницу за пропаганду терроризма и поддержку запрещенных в РФ организаций. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Как рассказали в ведомстве, осужденная присылала деньги организациям «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»*. Кроме того, женщина публично распространяла пропагандистские материалы и идеи среди выходцев из Центральной Азии. На кировчанку завели уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал ее виновной в финансовом обеспечении и пропаганде терроризма. Приговором стали девять лет лишения свободы. Наказание женщина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

* - террористические организации, запрещенные на территории РФ.